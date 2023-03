Shell rondt verkoop Californisch project af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell Offshore heeft de verkoop van het belang in Shell Onshore Ventures aan IKAV afgerond. Dit maakte de energiereus dinsdagavond laat bekend. In september vorig jaar werd de verkoop aangekondigd. Shell Onshore Ventures was voor bijna 52 procent eigenaar van Aera Energy LLC. De verkoopprijs bedraagt bijna 2 miljard dollar in contanten, zo stelde Shell al in september. Dat bedrag kon nog wijzigen, afhankelijk van de ontwikkeling van de olieprijs, maar daarover gaf Shell dinsdagavond geen duidelijkheid. Door de verkoop heeft Shell geen upstream-activiteiten in Californië meer. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.