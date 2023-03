Corbion breidt distributiesamenwerking met Azelis uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Corbion heeft de distributiesamenwerking met het Belgische Azelis uitgebreid. Dit maakte de Nederlandse producent van biologische ingrediënten en biochemicaliën woensdagochtend bekend. Met deze stap kan Corbion nu ook klanten in Singapore en Maleisië beter van dienst zijn. Bron: ABM Financial News

