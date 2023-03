Nederlandse industrie krimpt harder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse industrie is in februari harder gekrompen. Dit bleek woensdag uit cijfers van S&P Global. De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 49,6 in januari naar 48,7 in februari. De orders namen voor de zevende maand op rij af, wat onder meer leidde tot de grootste daling van de levertijden sinds juli 2009. "Ondanks de recente daling van de gasprijzen zijn deze nog steeds zo’n drie keer zo hoog als twee jaar geleden", zei Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO in een commentaar. "Daardoor is het voor de Europese industrie, die vooral afhankelijk is van aardgas, nog steeds lastig concurreren met meer van steenkool gebruik makende fabrieken in bijvoorbeeld China en India." Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.