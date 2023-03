Allfunds wijst overnamebod Euronext af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Het Spaanse Allfunds heeft het bod van beursbedrijf Euronext van 8,75 euro per aandeel Allfunds afgewezen. Dit maakte het platform voor wealth managament met een notering aan het Damrak woensdagochtend bekend. De Spanjaarden omschreven het bod als ongevraagd en stelden dat de voorwaarden van het bod onvoldoende waren. Gesprekken met Euronext hebben volgens Allfunds niet tot een akkoord geleid. Die gesprekken zijn volgens Allfunds nu beëindigd. Vorige week kwam Euronext na mediageruchten met het bod op Allfunds naar buiten, dat bestond uit 5,69 euro aan contanten en 0,04059 aandeel Euronext per aandeel Allfunds. Bron: ABM Financial News

