Opnieuw rode cijfers bioscoopketen AMC

(ABM FN-Dow Jones) AMC Entertainment is in het vierde kwartaal van 2022 opnieuw in de rode cijfers gedoken, maar de resultaten waren wel beter dan verwacht. Dit bleek dinsdagavond uit de cijfers van de Amerikaanse bioscoopketen.

In de verslagperiode kwam er een verlies van bijna 288 miljoen dollar in de boeken, of 0,26 dollar verlies per aandeel. Dat was een jaar eerder een verlies van 0,13 dollar per aandeel.

Op aangepaste basis rapporteerde AMC een verlies van 0,14 dollar per aandeel, waar door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een verlies van 0,19 dollar per aandeel.

De omzet daalde in het vierde kwartaal van 1,18 miljard dollar tot 991 miljoen dollar. Hier rekende de markt op 978 miljoen dollar.

Over heel 2022 boekte AMC een verlies van bijna 974 miljoen dollar en een omzet van ruim 3,9 miljard dollar. Sinds 2018 is het bedrijf niet meer winstgevend geweest over een heel boekjaar. De bioscoopketen werd de afgelopen jaren zwaar geraakt door de coronacrisis.

AMC verwacht in 2023 wel verder te herstellen, met een aantal grote blockbusters in aantocht.

"Maar we kunnen niet genoeg benadrukken hoe cruciaal het is voor AMC om levensvatbaar te blijven, we moeten wendbaar en behendig blijven, niet alleen in de dagelijkse bedrijfsvoering, maar ook in onze voortdurende fondsenwerving en vermindering van de schuldenlast", aldus CEO Adam Aron.