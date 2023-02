HP houdt last van zwakke PC-markt

(ABM FN-Dow Jones) HP had in het eerste kwartaal van zijn lopende boekjaar nog steeds last van de zwakke PC- en printermarkt. Dit bleek dinsdagavond uit de resultaten van de Amerikaanse computerreus.



CEO Enrique Lores zei in een toelichting dat de macro-omgeving "uitdagend blijft". Het bedrijf doet het echter goed op gebieden die het kan beheersen, zoals kosten, prijzen en productmix, aldus de topman.



HP verwacht dat de PC-markt dit jaar met meer dan 15 procent zal krimpen, met wel een verbetering in de tweede jaarhelft.



Voor het kwartaal dat eindigde op 31 januari 2023 behaalde HP een 19 procent lagere omzet van 13,8 miljard dollar. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een omzet van 14,1 miljard dollar in het eerste kwartaal.



Bij de PC-tak daalde de omzet in het eerste kwartaal met 24 procent op jaarbasis tot 9,2 miljard dollar. Bij het printsegment daalde de omzet met 5 procent tot 4,6 miljard dollar.



De aangepaste winst kwam met 0,75 dollar uit in het midden van de bandbreedte die HP had afgegeven en was iets beter dan de 0,74 dollar waar de markt op rekende.



De nettowinst per aandeel was met 0,49 dollar aan de lage kant van de bandbreedte van 0,47 tot 0,57 dollar die HP vooraf had aangegeven.



Outlook



Voor het lopende tweede kwartaal rekent HP op een aangepaste winst per aandeel van 0,73 tot 0,83 dollar en een nettowinst per aandeel van 0,40 tot 0,50 dollar. Analisten voorspellen een aangepaste winst per aandeel van 0,76 dollar.



Voor heel het boekjaar 2023 rekent HP nog steeds op een aangepaste winst per aandeel van 3,20 tot 3,60 dollar en een nettowinst per aandeel van 2,22 tot 2,62 dollar.



In de nabeurshandel stijgt het aandeel HP ruim 2 procent.

Bron: ABM Financial News