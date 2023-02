Olieprijs in februari gedaald Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gestegen. Bij een settlement van 77,05 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 2 procent duurder. Op maandbasis werd WTI wel 3 procent goedkoper. Volgens analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank blijven de olieberen bij de huidige niveaus de baas over de markt. "Maar er wordt stevige steun verwacht vóór het 70 dollar-niveau", aldus de analist. "China gaat weer open, de vraag neemt toe en de Amerikanen zullen hun reserves moeten aanvullen," aldus Ozkardeskaya. Beleggers blijven de vooruitzichten voor de olievraag in China afwegen nu het land de coronabeperkingen opheft die de vraag van een van 's werelds grootste energieverbruikers hadden ingeperkt. Ondertussen heeft Rusland de productie verlaagd en de export beperkt in reactie op westerse sancties en prijsplafonds vanwege de invasie van Oekraïne iets meer dan een jaar geleden. De onzekerheid over de wereldwijde economische vooruitzichten hangt ondertussen ook boven de markt, nu de Federal Reserve en andere grote centrale banken de rente blijven verhogen in een poging om de inflatie te beteugelen. Volgende richtpunt voor de oliemarkten is het voorradenrapport van de Energy Information Administration dat woensdagmiddag verschijnt. Bron: ABM Financial News

