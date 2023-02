Beursblik: outlook ASMI voorzichtig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Dat ASMI erop rekent dat de omzet in de tweede helft van 2023 lager uitkomt dan in de eerste zes maanden van het jaar, is voorzichtig. Dit oordeelde Jefferies dinsdagavond na het verschijnen van de resultaten van de halfgeleiderspecialist. De analisten wijzen daarbij op de orderportefeuille die op een recordhoogte van 1,7 miljard euro staat, maar ook "een afnemend tekort aan onderdelen en een naar verwachting aanhoudend sterke ontwikkeling van de orders voor geavanceerde logica." Kijkend naar de guidance voor het eerste en tweede kwartaal, is dat redelijk in lijn met de verwachtingen van Jefferies en zo'n 7 procent boven de marktconsensus, aldus de analisten. De cijfers in het vierde kwartaal waren iets beter dan verwacht, volgens Jefferies. Het plan van ASMI om de capaciteit verder uit te breiden door dit jaar meer kapitaaluitgaven te doen, "ondersteunt onze omzetverwachting voor 2025, die boven de guidance range ligt", aldus Jefferies. Het aandeel blijft dan ook een topaandeel in de sector, menen de analisten die een koopaanbeveling hebben op ASMI met een koersdoel van 390,00 euro. Bron: ABM Financial News

