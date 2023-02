Verdeeld beeld Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren dinsdag verdeeld met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 stijgt 0,3 procent op 3.993,76 punten, de Dow Jones index verliest 0,3 procent op 32.782,12 punten en de Nasdaq noteert 0,6 procent hoger op 11.533,83 punten. Op de laatste handelsdag van februari zijn de indexen op weg naar een maandverlies. De S&P lijkt met een maandverlies van zo'n 2 procent te eindigen, terwijl de Nasdaq het verlies tot circa een half procent lijkt te kunnen beperken. De Dow daalde in februari het sterkst. Januari leverde juist nog flinke koerswinsten op en vooralsnog staan de indexen dit jaar dan ook nog in de plus. Volgens Mark Newton van Fundstrat is het sentiment onder beleggers de afgelopen twee weken flink afgenomen. Steeds meer beleggers zitten in 'het Fed-kamp', wat betekent dat zij hoger rentes verwachten voor een langere periode. Technisch is de S&P 500 volgens Newton in 'niemandsland'. Een weerstand ligt op 4.060 punten en de steun op 3.900 punten. Mocht de S&P aan de bovenkant uitbreken, dan ziet Newton ruimte voor de S&P om te stijgen naar 4.325 punten. Op macro-economisch vlak was er vanmiddag aandacht voor de inkoopmanagersindex voor de regio Chicago, die in februari een verdere krimp liet zien. Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in februari gedaald, bleek dinsdag uit cijfers van The Conference Board. De vooruitzichten lijken aanzienlijk pessimistischer, aldus Ataman Ozyildirim van The Conference Board. De euro/dollar handelt dinsdagavond op 1,0593 en de Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 3,939 procent. WTI-olie is 2 procent duurder. Bedrijfsnieuws Zoom Video Communications heeft in het vierde kwartaal van 2022 boven verwachting gepresteerd en rekent voor dit jaar op een omzetstijging. Het aandeel wint een procent. Target stijgt 3 procent na een enorme winstmeevaller en een verrassende omzetgroei. SeaWorld Parks wint een half procent na cijfers. De Europese Commissie heeft een zogeheten statement of objections gestuurd aan Apple. De Commissie is bezorgd dat Apple misbruik maakt van zijn dominante positie, onder meer door zijn eigen betaalsysteem op te dringen aan aanbieders van muziekapps. Ook beperkt Apple de ruimte voor ontwikkelaars om gebruikers op goedkopere alternatieven te wijzen. Het aandeel Apple stijgt ruim een half procent. AMC Entertainment en HP Inc openen nabeurs de boeken. In aanloop daalt AMC 3 procent, terwijl HP 2 procent stijgt. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.