Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn een positieve februarimaand lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde dinsdag 0,3 procent tot 461,11 punten. De Duitse DAX liet een klein verlies optekenen van 0,1 procent op 15.365,14 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,4 procent bij een stand van 7.267,93 punten. De Britse FTSE sloot 0,7 procent lager op 7.876,28 punten.

Op maandbasis wonnen de Duitse DAX en Stoxx Europe 600 wel meer dan anderhalf procent. De Europese markten deden het in februari beter dan die in de VS.

Hoewel het sentiment momenteel wat negatief is, is er weinig verkoopdruk, zo merkte investment manager Simon Wiersma van ING op.

De komende week zullen beleggers zich volgens Wiersma vooral richten op de ontwikkeling van de economie. "Naar verwachting zullen actuele cijfers wijzen op een aantrekkend economisch momentum in zowel de VS als Europa. Dat de inflatie daarbij waarschijnlijk wat langer hoog zal blijven, is niet gunstig voor beleggers in cash of obligaties, maar zolang de economische groei niet instort, zal de inflatie een belangrijke component zijn in de winstgroeiverwachtingen van veel beursgenoteerde bedrijven", aldus Wiersma.

De hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank, Philip Lane, zei dinsdag tegen Reuters dat de ECB zal pas stoppen met de rente te verhogen als men er zeker van is dat de inflatie richting de gewenste 2 procent daalt.

Een renteverhoging van 50 basispunten bij het volgende rentebesluit van de ECB lijkt dan ook zo goed als zeker, nu de inflatie niet duidelijk afkoelt. Dinsdag bleek uit macrodata dat de inflatie in Frankrijk en Spanje in februari zelfs weer is opgelopen.

Marktanalist Michael Hewson wees erop dat de Europese obligatierentes stegen en dat de markt nu voor het eerst een piekrente van 4 procent voor de ECB inprijst.

De komende dagen verschijnen inflatiecijfers uit Duitsland en de eurozone als geheel.

De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0614. WTI-olie kostte ruim 77 dollar per vat en was daarmee 2 procent duurder dan maandag.



Bedrijfsnieuws

Het Belgische aandeel Ackermans & van Haaren behaalde in 2022 een recordwinst. Degroof Petercam zette na de cijfers een koopadvies op Ackermans met een koersdoel van 189 euro. Het aandeel steeg iets meer dan een half procent in Brussel.

Bayer heeft in het vierde kwartaal meer omzet en EBITDA geboekt en met de jaarcijfers de eigen verwachtingen voor 2022 overtroffen. Het aandeel sloot wel zo'n 4 procent lager. Volgens analisten van Citi is de outlook voor 2023 een tegenvaller.

Verder deden vooral financials het dinsdag goed. Zo won ING in Amsterdam ruim een procent en steeg Ageas in Brussel dik anderhalf procent. In Parijs was Société Générale een uitblinker met een stijging van 2 procent. Commerzbank won in Frankfurt zelfs meer dan 3 procent.

ASML verloor zo'n 2 procent in Amsterdam. Applied Materials is met de verkoop van een chipmachine gestart, die de afhankelijkheid van de halfgeleiderindustrie van ASML moet verkleinen. Degroof Petercam noemt de machine van Applied Materials een mogelijke bedreiging.

Sectorgenoot Infineon daalde bijna een procent in Frankfurt.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld.