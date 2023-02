ASMI eindigt 2022 sterk

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft een sterk vierde kwartaal achter de rug en de outlook voor de komende twee kwartalen levert weinig verrassingen op. Dit bleek dinsdagavond uit de cijfers die de halfgeleiderspecialist publiceerde.

Voor het lopende eerste kwartaal rekent ASMI op een omzet van 660 tot 700 miljoen euro en voor het tweede kwartaal op een iets hogere omzet. Voor de tweede helft van dit jaar zei ASMI te verwachten dat de omzet "op een gezond niveau" blijft, maar wel iets lager dan in de eerste zes maanden.

Hoewel het na een erg sterk vierde kwartaal volgens Degroof Petercam lastig schatten was, rekende de bank voor het eerste en het tweede kwartaal op 680 miljoen euro aan omzet.

De wafer fab equipment markt zal dit jaar met 15 tot 20 procent krimpen, maar ASMI denkt het beter te zullen doen dan de markt.

ASMI gaf vorige maand al aan voor het vierde kwartaal te rekenen op een omzet van ongeveer 720 miljoen euro, "vooral dankzij beter dan verwachte omstandigheden in de aanvoerketen en een hogere conversie van de orderportefeuille als gevolg daarvan."

Dinsdagavond meldde ASMI een definitieve omzet van 725 miljoen euro met een brutomarge van 46,4 procent. Dat is flink hoger dan de 630 tot 660 miljoen euro die ASMI aanvankelijk als outlook had afgegeven.

Verder zei ASMI voor circa 829 miljoen euro aan orders in het vierde kwartaal te hebben binnengehaald, boven het niveau die uit de guidance van ASMI kon worden afgeleid, en ook 9 miljoen euro meer dan het bij de voorlopige cijfers meldde.

"De meevaller was vooral te danken aan het power/analoog/wafer-segment, waaronder een uitzonderlijk hoge orderinstroom bij LPE. Naast de sterke onderliggende vraag, was de toename van de orders bij LPE te danken aan het feit dat sommige klanten orders vervroegen die in de tweede helft van 2023 moeten worden verzonden", aldus ASMI in januari.

Dinsdag voegde ASMI toe voor 2023 een omzet van meer dan 130 miljoen euro te verwachten bij LPE. De oude raming stond op 100 miljoen euro.

De genormaliseerde operationele marge kwam in het vierde kwartaal uit op 26,2 procent, aldus het bedrijf.

ASMI boekte verder een nettowinst van 237 miljoen euro. Dat was een verlies van 151 miljoen euro in het derde kwartaal.

Genormaliseerd, dat wil zeggen exclusief het belang in het in Hongkong gevestigde ASM PT, kwam de winst uit op ruim 142 miljoen euro, van 175 miljoen euro in het derde kwartaal.

Aandeelhouders van ASMI kunnen over 2022 een dividend tegemoet zien van 2,50 euro per aandeel. Over 2021 werd ook 2,50 euro per aandeel uitgekeerd.

"ASMI leverde in 2022 weer een sterke prestatie af, met een omzetgroei van 33 procent tegen constante wisselkoersen, ons zesde jaar op rij van dubbelcijferige groei", zei CEO Benjamin Low in een toelichting.

ASMI investeert dit jaar 150 tot 200 miljoen euro in extra capaciteit.