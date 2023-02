AEX eindigt positieve februarimaand in het rood Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is op de laatste dag van de positieve maand februari in het rood geëindigd. Met een slotstand van 752,93 punten daalde de AEX dinsdag 0,5 procent. Op maandbasis won de hoofdgraadmeter wel een procent. Januari werd afgesloten op 745,19 punten. "De vriendelijke start van de week gisteren was waarschijnlijk slechts een technische tegenreactie", aldus marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland. "Nu de angst voor de rente nog steeds boven het hoofd van de beleggers hangt, lijkt de risicobereidheid laag", vervolgde de marktkenner.



Zowel de Federal Reserve als de Europese Centrale Bank zijn nog niet klaar met het verhogen van de rentes. De hoofdeconoom van de ECB, Philip Lane, zei dinsdag tegen Reuters dat de ECB zal pas stoppen met de rente te verhogen als men er zeker van is dat de inflatie richting de gewenste 2 procent daalt. Een renteverhoging van 50 basispunten bij het volgende rentebesluit van de ECB lijkt dan ook zo goed als zeker, nu de inflatie niet duidelijk afkoelt. Dinsdag bleek uit macrodata dat de inflatie in Frankrijk en Spanje in februari zelfs weer is opgelopen. De komende dagen verschijnen inflatiecijfers uit Duitsland en de eurozone als geheel. De euro/dollar handelde rond het slot in Amsterdam op 1,0614. WTI-olie kostte ruim 77 dollar per vat en was daarmee 2 procent duurder dan maandag. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen deden Aegon en ING goede zaken, met plussen van ruim een procent. IMCD volgde daar net achter. De stijgende rentes vandaag, zoals de Duitse Bund, doen de financiële waarden op het Damrak, maar ook elders in Europa, goed. Zwaargewicht ASML daalde rond de 2 procent, hekkensluiter Philips nog net iets meer. Applied Materials is met de verkoop van een chipmachine gestart, die de afhankelijkheid van de halfgeleiderindustrie van ASML moet verkleinen. Dit meldde de Amerikaanse halfgeleiderreus dinsdag. Analist Michael Roeg van Degroof Petercam noemt de machine van Applied Materials een mogelijke bedreiging. "De machine van Applied Materials kan dus kennelijk een EUV double patterning proces vervangen door een EUV single patterning proces. Je bent dus veel goedkoper uit, afgezien van de kosten van hun machine." Maar het is volgens Roeg nog de vraag in hoeverre de machine succesvol zal zijn. "Dat moeten we afwachten." ASMI steeg licht in aanloop naar de volledige jaarcijfers vanavond nabeurs. In de AMX wonnen ASR en Air France-KLM zo'n anderhalf procent. AMG en Galapagos verloren ruim 3 procent. Het farmabedrijf zal nieuwe data presenteren op het jaarlijkse congres van de European Crohn's and Colitis Organization (ECCO) dat plaatsvindt van 1 tot en met 4 maart 2023. Het gaat om nieuwe analyses met betrekking tot de veiligheid en werkzaamheid. Onder de kleinere aandelen schoot Azerion ruim 16 procent omhoog na cijfers. De beursnieuweling heeft in 2022 de eigen doelstellingen voor de omzet en de winstgevendheid gehaald en rekent voor dit jaar op verdere groei. Ebusco steeg dik 4 procent. Kendrion daalde bijna 2,5 procent na cijfers. De omzet en EBITDA trokken aan in het vierde kwartaal, maar de winst stond wel onder druk. Het lokaal genoteerde Allfunds verloor 4,5 procent na cijfers. In 2022 behaalde de Spaanse fintech minder omzet en winst. Vorige week bleek Euronext een bod uit te hebben gebracht op Allfunds van 8,75 euro per aandeel. Lavide steeg ruim 31,5 procent. Lavide Holding en Euroclear hebben overeenstemming bereikt over het verwijderen van ING Bank als ENL-agent. Dit meldde Lavide maandagavond. De verwijdering van ING uit het systeem van Euroclear betekent dat Lavide geen dwangsommen hoeft te betalen. "Lavide heeft nu extra tijd om te trachten de geplande doorstart succesvol af te ronden", aldus het bedrijf. Wall Street Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld. Bron: ABM Financial News

