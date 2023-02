Ahold Delhaize nomineert nieuwe commissaris Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize wil Julia Vander Ploeg benoemen tot lid van de raad van commissarissen. Dit meldde de supermarktketen dinsdag nabeurs. De voorgenomen benoeming van de nieuwe commissaris staat op de agenda tijdens de jaarvergadering op 12 april 2023. Verder meldde Ahold dinsdag dat Bala Subramanian, die sinds april 2021 commissaris was, zal aftreden bij de komende jaarvergadering. Bron: ABM Financial News

