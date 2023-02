Applied Materials komt met alternatief voor ASML Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Applied Materials is met de verkoop van een chipmachine gestart, die de afhankelijkheid van de halfgeleiderindustrie van ASML moet verkleinen. Dit meldde de Amerikaanse halfgeleiderreus dinsdag. Die machine, de Centura Sculpta, moet tegen lagere kosten chips kunnen produceren die bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt voor artificial intelligence. Toch wil Applied Materials volgens Bloomberg niet direct met ASML concurreren. Applied Materials zou de eigen machine meer als 'complementair' aan de EUV-technologie van ASML zien. Volgens Applied Materials bespaart een klant 250 miljoen dollar aan investeringen indien het een lijn opzet die 100.000 wafers per maand produceert, aldus Reuters. Analist Michael Roeg van Degroof Petercam noemt de machine van Applied Materials een mogelijke bedreiging. "De machine van Applied Materials kan dus kennelijk een EUV double patterning proces vervangen door een EUV single patterning proces. Je bent dus veel goedkoper uit, afgezien van de kosten van hun machine." Maar het is volgens Roeg nog de vraag in hoeverre de machine succesvol zal zijn. "Dat moeten we afwachten." Bron: ABM Financial News

