Beursblik: geen grote verrassingen bij Just Eat verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft in 2022 de resultaten zien aantrekken, waarbij er vooral in de tweede jaarhelft verbetering optrad. Dit verwachten analisten, nadat de maaltijdbezorger al met voorlopige cijfers kwam.

In heel 2022 bedroeg de aangepaste EBITDA 16 miljoen euro tegen een verlies van 350 miljoen euro in 2021. De tweede jaarhelft droeg daar 150 miljoen euro aan bij, terwijl er in de eerste zes maanden van het jaar nog een EBITDA-verlies werd geboekt van 134 miljoen euro.

"Onze verbeterde winstgevendheid en sterke kapitaalpositie maken de weg vrij voor verdere groei en onderstrepen ons vermogen om onze EBITDA-doelstellingen te behalen", aldus CEO Jitse Groen in een toelichting op de voorlopige cijfers halverwege januari.

In heel 2022 liep de brutotransactiewaarde met 5 procent terug tot 28,2 miljard euro, mits gerekend tegen constante wisselkoersen. In het vierde kwartaal liep de brutotransactiewaarde met 6 procent terug tot 7,1 miljard euro.

Just Eat Takeaway.com zei in januari zich te blijven focussen op het behalen van een positieve aangepaste EBITDA van 225 miljoen euro in 2023. De groei zal wel richting het einde van het jaar plaatsvinden.

"Just Eat Takeaway.com heeft de belangrijkste cijfers al gegeven", aldus analist Marc Hesselink van ING in een vooruitblik, wijzend op de ontwikkeling van de brutotransactiewaarde, de EBITDA en de outlook.

Toch denkt de analist dat de definitieve jaarcijfers, die op woensdag verschijnen, nog wat interessante punten kunnen opleveren. Zo hoopt Hesselink meer inzicht te krijgen in de EBITDA-ontwikkelingen in de verschillende divisies en ook in de ontwikkelingen in de eerste twee maanden van 2023.

Daarnaast was er bij de update over het vierde kwartaal wat onduidelijkheid over de vrije kasstroom, zo merkte zowel ING als Credit Suisse op. Just Eat Takeaway verbrandde aanzienlijk meer cash dan voorzien, zo bleek in januari, met 550 miljoen euro in plaats van de verwachte 378 miljoen in 2022, en met een verwachte 250 miljoen in 2023, waar analisten uitgingen van ongeveer de helft. Waar het verschil in zit werd bovendien niet helemaal duidelijk tijdens de toelichting op de cijfers door Just Eat, aldus Credit Suisse.

Voor 2023 rekent de analistenconsensus op een brutotransactiewaarde van 28,9 miljard euro. Dit zou een omzet moeten opleveren van bijna 5,9 miljard euro en een aangepaste EBITDA van 245 miljoen euro met een marge van 0,8 procent. Wel zal Just Eat Takeaway volgens de analisten nog altijd verlies lijden.

"Al met al verwachten we geen grote verrassingen [morgen], maar wat meer details zouden welkom zijn", concludeerde Hesselink.

ING heeft een koopadvies op Just Eat Takeaway.com met een koersdoel van 40,00 euro. Credit Suisse heeft een Outperform advies met een koersdoel van 40,00 Britse pond.