Winstdaling Target valt mee

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Target heeft in het vierde kwartaal beduidend beter gepresteerd dan verwacht, maar de nieuwe outlook bleef wel achter bij de marktprognoses. Dit bleek dinsdag uit de kwartaalupdate van de Amerikaanse warenhuisketen. De nettowinst daalde op jaarbasis van 1,54 miljard naar 876 miljoen dollar. Op aangepaste basis kwam de winst op 1,89 dollar per aandeel uit, een daling van 41,1 procent op jaarbasis. Maar analisten die aan de consensus van FactSet bijdroegen rekenden zelfs op een daling naar 1,40 dollar. De omzet steeg met 1,3 procent tot 31,4 miljard dollar. Dit was iets beter dan verwacht. Analisten rekenden op 30,7 miljard dollar. Op vergelijkbare basis boekte Target een omzetgroei van 0,7 procent, eveneens een meevaller. Analisten mikten hier op een daling van 1,6 procent. In heel het jaar boekte Target een omzet van 109,1 miljard dollar, een plus van bijna 3 procent. Dit leverde een nettowinst op van 2,8 miljard dollar, ofwel een aangepaste winst per aandeel van 5,98 dollar. Dat is wel een ruime halvering ten opzichte van 14,10 dollar per aandeel die Target een jaar eerder verdiende. Outlook Voor het lopende kwartaal verwacht Target een omzet die met een paar procent zal stijgen of dalen. Ook voor de jaaromzet geldt deze prognose. De aangepaste winst per aandeel komt dit kwartaal naar verwachting uit op 1,50 tot 1,90 dollar, terwijl de markt tot nu toe rekende op 2,15 dollar. Voor het volledige boekjaar ligt de winstverwachting op 7,75 tot 8,75 dollar. De taxatie van analisten lag tot op heden op 9,18 dollar. Het aandeel steeg dinsdag met 0,5 procent in de voorbeurshandel. Bron: ABM Financial News

