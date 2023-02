Europese beurzen onveranderd rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een daling van nog geen 0,1 procent op 462,20 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van eveneens nog geen 0,1 procent naar 15.390,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde valk met een stand van 7.296,43 punten. De Britse FTSE daalde 0,3 procent naar 7.910,49 punten.

Hoewel het sentiment negatief is, is er weinig verkoopdruk, zo merkte investment manager Simon Wiersma van ING op.

De komende week zullen beleggers zich volgens Wiersma vooral richten op de ontwikkeling van de economie. "Naar verwachting zullen actuele cijfers wijzen op een aantrekkend economisch momentum in zowel de VS als Europa. Dat de inflatie daarbij waarschijnlijk wat langer hoog zal blijven, is niet gunstig voor beleggers in cash of obligaties, maar zolang de economische groei niet instort, zal de inflatie een belangrijke component zijn in de winstgroeiverwachtingen van veel beursgenoteerde bedrijven", aldus Wiersma.

Vanochtend bleken de Franse consumentenprijzen in februari met 6,2 procent op jaarbasis gestegen, tegen 6,0 procent in januari. Ook de Franse producentenprijzen liepen in januari meer op dan een maand eerder.

Ook de Spaanse inflatie steeg weer. De prijzen stegen in februari met 6,1 procent op jaarbasis. In januari was dit nog 5,9 procent.

In de Verenigde Staten staan voor vanmiddag de huizenprijzen in december, de inkoopmangersindex van Chicago over februari en het consumentenvertrouwen van onderzoeksbureau The Conference Board op de agenda.

Spreker is vandaag de relatief nieuwe voorzitter van de Federal Reserve van Chicago Austan Goolsbee.

De olieprijs noteerde dinsdag hoger. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 1,3 procent in het groen op 76,68 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 82,94 dollar werd betaald, een stijging van 1,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0610. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0594 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0609 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Het Belgische aandeel Ackermans & van Haaren maakte na een recordwinst in 2022 met de koers een pas op de plaats. Degroof Petercam zette na de cijfers een koopadvies op Ackermans met een koersdoel van 189 euro.

Bayer heeft in het vierde kwartaal meer omzet en EBITDA geboekt en met de jaarcijfers de eigen verwachtingen voor 2022 overtroffen. De koers van het aandeel Bayer noteerde 4,1 procent lager. Volgens analisten van Citi is de outlook voor 2023 een tegenvaller.

In Parijs hielden de stijgers en dalers elkaar in evenwicht. In Frankfurt hadden de minnen licht de overhand.

Verder deden vooral financials het dinsdag goed. Zo won de koers van het aandeel ING in Amsterdam 2,0 procent en steeg het Ageas in Brussel 1,3 procent in koers. In Parijs was de koers van het aandeel Société Générale een uitblinker met een stijging van 2,4 procent. De koers van het aandeel Commerzbank won in Frankfurt zelfs 4,6 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een iets hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen.

De S&P 500 won maandag 0,3 procent op 3.982,24 punten, de Dow Jones index steeg 0,2 procent op 32.889,09 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent in de plus op 11.466,98 punten.