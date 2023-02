AEX doet stapje terug Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend licht lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,5 procent tot 753,03 punten. Hoewel het sentiment negatief is, is er weinig verkoopdruk, zo merkte investment manager Simon Wiersma van ING op. De komende week zullen beleggers zich volgens Wiersma vooral richten op de ontwikkeling van de economie. "Naar verwachting zullen actuele cijfers wijzen op een aantrekkend economisch momentum in zowel de VS als Europa. Dat de inflatie daarbij waarschijnlijk wat langer hoog zal blijven, is niet gunstig voor beleggers in cash of obligaties, maar zolang de economische groei niet instort, zal de inflatie een belangrijke component zijn in de winstgroeiverwachtingen van veel beursgenoteerde bedrijven", aldus Wiersma. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets hebben de Europese beurzen opnieuw een positieve maand achter de rug. "De vraag is nu hoever de rally nog kan doortrekken", aldus Hewson, wijzend op de koerswinst van 10,5 procent voor de DAX en van 6,5 procent voor de Britse FTSE 100. Hewson ziet dat Wall Street de maand juist lager zal afsluiten, mede door de verwachting dat de Federal Reserve nog enkele keren moet ingrijpen om de inflatie onder de duim te krijgen, nadat de laatste macrocijfers uit de VS beter dan verwacht waren. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0613. De olieprijzen stegen met circa een procent tot 76,42 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen steeg Aegon met 0,6 procent en ASMI met 0,5 procent. IMCD schreef 0,6 procent bij. Philips en Adyen leverden tot 1,8 procent in. In de AMX stegen ABN AMRO, InPost en PostNL licht. AMG leverde juist 2,4 procent in, terwijl Aalberts 2,5 procent aan waarde prijsgaf. Galapagos verloor 2,6 procent. Onder de kleinere aandelen schoot Azerion 8,8 procent omhoog na cijfers. De beursnieuweling heeft in 2022 de eigen doelstellingen voor de omzet en de winstgevendheid gehaald en rekent voor dit jaar op verdere groei. Kendrion daalde met 1,8 procent, ook na cijfers. De omzet en EBITDA trokken aan in het vierde kwartaal, maar de winst stond wel onder druk. Bron: ABM Financial News

