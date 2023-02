Beursblik: solide einde van uitdagend 2022 voor Kendrion

(ABM FN-Dow Jones) Kendrion heeft een solide einde van een uitdagend jaar 2022 achter de rug. Dit stelde analist Tijs Hollestelle van ING dinsdag.

De resultaten in het vierde kwartaal waren grofweg in lijn met de verwachtingen, zo stelde de analist. De onderliggende EBITDA viel 2 procent lager uit dan verwacht, maar de omzet lag juist 3 procent hoger dan ING had verwacht.

Ook vielen de schulden met 140 miljoen euro lager uit dan de 154 miljoen euro waar ING op mikte, dankzij een solide vrije kasstroom in het afgelopen kwartaal. Daardoor was de schuldratio 2,4 en niet 2,6 zoals ING had voorzien.

Kendrion liet bovendien weten dat de nieuwe Chinese faciliteit bijna af is, waarna de productie nog in de eerste jaarhelft kan plaatsvinden. Dit is volgens Hollestelle eerder dan verwacht. De analist mikte op een start van de productie in de tweede jaarhelft. "Kendrion kan profiteren van het voorziene herstel van de Chinese economie", concludeerde Hollestelle.

ING heeft een koopadvies op Kendrion met een koersdoel van 26,25 euro. Het aandeel daalde dinsdagochtend met 2,3 procent tot 16,08 euro.