AEX lager geopend, plusje voor Shell

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag lager geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,4 procent lager op 753,87 punten. Onder de hoofdfondsen steeg Shell met 0,5 procent. Besi en UMG leverden tot 1,4 procent in. In de AMX stegen SBM Offshore, Basic-Fit en Alfen licht. AMG leverde juist 1,6 procent in, terwijl Aperam 1,3 procent aan waarde prijsgaf. Onder de kleinere aandelen schoot Azerion 9,1 procent omhoog na cijfers. De beursnieuweling heeft in 2022 de eigen doelstellingen voor de omzet en de winstgevendheid gehaald en rekent voor dit jaar op verdere groei. Kendrion daalde met 2,1 procent, ook na cijfers. De omzet en EBITDA trokken aan in het vierde kwartaal, maar de winst stond wel onder druk. Bron: ABM Financial News

