Flinke winstsprong FlatexDeGiro

(ABM FN-Dow Jones) FlatexDeGiro heeft in het afgelopen jaar de winst ruimschoots zien verdubbelen, terwijl de omzet onder druk stond. Dit bleek uit cijfers van de broker. In 2022 kwam de winst uit op 106 miljoen euro tegen 52 miljoen euro in 2021. De broker kreeg er afgelopen jaar meer dan 460.000 nieuwe klanten bij, waardoor het klantenbestand groeide van 2,1 tot 2,4 miljoen. Er werden wel minder transacties gedaan, namelijk 67 miljoen tegen 91 miljoen een jaar eerder. De omzet daalde zo van 418 naar 407 miljoen euro, terwijl de EBITDA steeg van 112 naar 183 miljoen euro. De aangepaste EBITDA-marge bedroeg 39,3 procent tegen 42,4 procent een jaar eerder. Outlook Voor 2023 verwacht FlatexDeGiro een lichte stijging van de aangepaste omzet met een aangepaste EBITDA-marge van meer dan 40 procent en een EBIT-marge van meer dan 30 procent. Bron: ABM Financial News

