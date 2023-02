Minder omzet en winst voor Allfunds Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Allfunds heeft in 2022 de omzet en de winstgevendheid onder druk zien staan. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Spaanse fintechbedrijf met een notering in Amsterdam. De omzet daalde op jaarbasis met 2,2 procent naar 495 miljoen euro. De marge op het platform bedroeg 3,4 basispunten. De aangepaste EBITDA daalde met 5,1 procent naar 350 miljoen euro en de marge liep terug van 73,0 naar 70,8 procent. Dat is volgends Allfunds in lijn met de eigen doelstellingen. Allfunds zag de assets onder beheer in 2022 met 13 procent dalen tot 1,3 biljoen euro. Het bedrijf merkte op dat de markt een krimp kende van 15 procent. Er werd geen concrete outlook voor 2023 afgegeven. Vorige week bleek Euronext een bod uit te hebben gebracht op Allfunds van 8,75 euro per aandeel. Allfunds bestudeert dit overnamebod nu. Bron: ABM Financial News

