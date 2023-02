Vlakke opening AEX voorzien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,2 procent in het rood. Maandag eindigde de hoofdgraadmeter nog 1,4 procent hoger op 756,99 punten. De hogere opening volgt op een herstel op Wall Street maandagavond. Hoewel de verrassingen op inflatievlak voor onrust zorgden op de beurzen, is de verkoopgolf relatief beperkt gebleven, zo merkte Federated Hermes op. "Afgelopen week leidden diverse macrocijfers tot zorgen in de markt en tot hogere rentes op de obligatiemarkten", zo stelden de analisten van Federated Hermes. Vooral de PCE-inflatie bleek afgelopen week een negatieve verrassing. Waar een kerninflatie van 4,4 procent werd verwacht in januari, liepen de kernprijzen met 4,7 procent op. "Maar maandagochtend leken alle zorgen ineens verdwenen. Beleggers zijn er inmiddels aan gewend en begrijpen dat de rentes nog wat verder kunnen stijgen. Maar de markt is niet bezig met de inflatiecijfers van volgende maand, maar met die van de komende zes, negen of zelfs de komende twaalf maanden." Beleggers zijn volgens Citi echter nog altijd bang dat als de Fed te hard ingrijpt, dit een recessie kan veroorzaken. "Een langere periode van hogere Fed-rentes, vergroot de kans dat de macrocijfers onder druk kunnen komen", aldus Citi. Economen van JPMorgan Chase waarschuwen voor de risico's dat de markten agressiever kunnen gaan reageren op komende renteverhogingen van centrale banken in ontwikkelde landen, na de "begripvolle" reactie in de afgelopen tijd. De olieprijs is maandag gedaald. Bij een settlement van 75,68 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,8 procent goedkoper. "De sombere stemming weerspiegelt de voortdurende opbouw van de ruwe voorraden week na week, ondanks verhalen over een krappe markt," aldus Manish Raj van Velandera Energy Partners. "Het is duidelijk dat de fysieke markt niet zo krap is als wordt gezegd." In de Aziatische handel vanochtend herstelden de olieprijzen licht, met een plus van 0,4 procent tot 76 dollar. De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0583. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,0609. Bedrijfsnieuws Berenberg heeft dinsdag het advies voor JDE Peet's verhoogd van Verkopen naar Houden, terwijl het koersdoel van 24,85 naar 25,85 euro ging. De verhoging volgt nadat JDE afgelopen week met jaarcijfers kwam. Galapagos zal nieuwe data presenteren op het jaarlijkse congres van de European Crohn's and Colitis Organization dat plaatsvindt van 1 tot en met 4 maart 2023. Kendrion heeft in het vierde kwartaal van 2022 de omzet en de EBITDA zien oplopen, maar de winst stond wel onder druk. Het bedrijf verwacht dat het huidige economische klimaat in de eerste jaarhelft blijft aanhouden, met de kans op betere omstandigheden in de tweede jaarhelft als de Chinese economie profiteert van het einde van het coronabeleid. Het dividend ging omhoog van 0,69 naar 0,72 euro per aandeel. Azerion heeft in 2022 de eigen doelstellingen voor de omzet en de winstgevendheid gehaald en rekent voor dit jaar op verdere groei. Lavide Holding en Euroclear hebben overeenstemming bereikt over het verwijderen van ING Bank als ENL-agent. De verwijdering van ING uit het systeem van Euroclear betekent dat Lavide geen dwangsommen hoeft te betalen. "Lavide heeft nu extra tijd om te trachten de geplande doorstart succesvol af te ronden", aldus het bedrijf. Slotstanden Wall Street De S&P 500 won maandag 0,3 procent op 3.982,24 punten, de Dow Jones index steeg 0,2 procent op 32.889,09 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent in de plus op 11.466,98 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.