Azerion haalt doelen 2022

(ABM FN-Dow Jones) Azerion heeft in 2022 de eigen doelstellingen voor de omzet en de winstgevendheid gehaald en rekent voor dit jaar op verdere groei. Dit maakte de Amsterdamse beursnieuweling dinsdagochtend bekend.

In 2022 werd een omzet geboekt van bijna 453 miljoen euro tegen 308 miljoen euro een jaar eerder, vooral dankzij een recordprestatie in het Platform-segment.

De aangepaste EBITDA steeg van 46,7 naar 52,1 miljoen euro.

Azerion had een omzetoutlook voor afgelopen jaar afgegeven van minstens 450 miljoen euro, terwijl de aangepaste EBITDA boven de 50 miljoen euro moest uitkomen.

Onder de streep restte in 2022 een verlies van circa 125 miljoen euro, terwijl een jaar eerder het verlies 20 miljoen euro bedroeg.

Azerion had aan het einde van het vierde kwartaal 176 miljoen euro aan schulden en 50,9 miljoen euro in kas. In een toelichting zei co-CEO Atilla Aytekin dat het verlagen van de schuld een doel is voor 2023.

De kasstroom was afgelopen jaar 44,9 miljoen euro positief. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de 24,0 miljoen euro in 2021.

Dinsdag meldde Azerion ook dat het van plan is om 58,7 miljoen aandelen die het in treasury heeft, in te trekken. In totaal heeft Azerion 61,7 miljoen aandelen in treasury, maar een paar miljoen aandelen wil het behouden voor beloningsplannen voor het personeel.

Outlook

Voor 2023 verwacht Azerion een omzet van 560 miljoen euro en minimaal 75 miljoen euro aan aangepaste EBITDA.