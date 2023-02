Beursblik: Berenberg haalt JDE Peet’s van verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft dinsdag het advies voor JDE Peet's verhoogd van Verkopen naar Houden, terwijl het koersdoel van 24,85 naar 25,85 euro ging. De verhoging volgt nadat JDE afgelopen week met jaarcijfers kwam. De autonome omzet steeg met 11,3 procent, terwijl de aangepaste EBIT-marges met 350 basispunten terugliepen tot 15,1 procent en de aangepaste winst per aandeel met 7 procent steeg. Hogere prijzen jaagden volgens analisten van Berenberg de groei aan, terwijl de volume/mix met 4,5 procent terugliep. Dit had volgens de analisten dan weer te maken met een lager productaanbod bij retailers vanwege prijsonderhandelingen. Berenberg verwacht dat de volumes in Europa zullen herstellen. Ook houdt de bank er niet langer rekening mee dat JDE uit Rusland vertrekt. De koffieketen bevestigde afgelopen week in het land te willen blijven, maar doet er geen investeringen meer, wat vooralsnog geen grote gevolgen heeft gehad, aldus de bank. Omdat er op korte termijn geen aanjagers zijn voor de koers, vindt Berenberg een Houden advies op zijn plaats. Het aandeel JDE Peet's sloot maandag op 28,08 euro. Bron: ABM Financial News

