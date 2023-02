Europese beurzen openen naar verwachting nipt lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een iets lagere opening tegemoet, na de bescheiden winsten op Wall Street.

IG voorziet een openingsverlies van 12 punten voor de Duitse DAX en een min van 4 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 4 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag in het groen geëindigd. Marktkenners wezen erop dat er sprake was van 'buying the dip' met beleggers die maandag op koopjesjacht gingen.

"De week is goed van start gegaan na de scherpe verkoopgolf van vorige week en de ergste wekelijkse daling dit jaar voor de Europese markten, waarbij enkele veerkrachtige winstcijfers en upgrades van brokers de winsten [maandag] ondersteunden", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Later in de week verschijnen inflatiedata uit de eurozone, die nauwlettend in de gaten worden gehouden vanwege de impact op het rentebeleid van de Europese Centrale Bank. Tegenvallende inflatiedata uit de VS zorgden vorige week nog voor aanzienlijke rentevrees.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat het consumentenvertrouwen in de eurozone in februari licht is verbeterd, terwijl de index voor het economisch sentiment juist iets daalde.

Bedrijfsnieuws

In Amsterdam sloot PostNL ruim 8,5 procent lager, nadat het postbedrijf zei honderden banen te gaan schrappen als onderdeel van een reorganisatieplan. Er verdwijnen 200 tot 300 voltijdbanen bij het postbedrijf. Jefferies stelde bovendien dat PostNL een winstwaarschuwing afgaf voor 2023. Degroof Petercam zag voldoende reden om het aandeel op de verkooplijst te zetten. In Brussel daalde sectorgenoot Bpost een procent.

Shell profiteerde van een koopadvies van Goldman Sachs en won bijna 2 procent. BP won 1,5 procent.

Het Franse defensiebedrijf Thales is van plan om dit jaar 12.000 nieuwe werknemers aan te nemen, waardoor het totale personeelsbestand na natuurlijk verloop met ongeveer 4.000 zal toenemen. Het aandeel steeg licht.

In Parijs won Michelin bijna 3 procent na een koopaanbeveling van Goldman Sachs en ging AXA aan kop met een plus van circa 3,5 procent. Teleperformance was hekkensluiter, met een verlies van een half procent.

In Frankfurt ging Continental aan kop met een winst van ruim 3 procent, net voor Siemens Healthineers. De verliezen waren beperkt.

Euro STOXX 50 4.251,36 (+1,7%)

STOXX Europe 600 462,58 (+1,1%)

DAX 15.381,43 (+1,1%)

CAC 40 7.295,55 (+1,5%)

FTSE 100 7.935,11 (+0,7%)

SMI 11.219,93 (+0,3%)

AEX 756,99 (+1,4%)

BEL 20 3.908,45 (+1,3%)

FTSE MIB 27.444,31 (+1,7%)

IBEX 35 9.314,30 (+1,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Dinsdag gaan de Amerikaanse beurzen een positieve opening tegemoet.

Wall Street sloot maandag ook al hoger. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een technische opleving na de dip voor het weekend.

Vorige week bleek dat de inflatie in de Verenigde Staten hardnekkiger is dan verwacht, terwijl de Amerikaanse economie het goed blijft doen, wat de Federal Reserve de ruimte geeft om de rente te blijven verhogen.

De PCE-inflatie was vrijdag een negatieve verrassing. Waar een kerninflatie van 4,4 procent werd verwacht in januari, liepen de kernprijzen met 4,7 procent op.

Dit heeft "de hoop op een vervroegde rentepauze voorlopig de kop ingedrukt", volgens analist Salah Bouhmidi van IG. En dat betekent dat de Fed een nog agressiever rentebeleid kan gaan voeren.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de nieuwe orders voor duurzame goederen in januari harder dan verwacht zijn gedaald. De orders namen met 4,5 procent af. De aanstaande woningverkopen stegen in januari met ruim 8 procent.

WTI-olie werd maandag bijna een procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Seagen eindigde meer dan 10 procent hoger, nadat The Wall Street Journal meldde dat Pfizer in gesprek is met het biotechbedrijf over een overname van meer dan 30 miljard dollar. Pfizer daalde ruim 2 procent.

Amerikaanse certificaten van Li Auto stegen licht, nadat de Chinese producent van elektrische auto's beter dan verwachte resultaten rapporteerde en zei dat het verwacht dat de leveringen in het eerste kwartaal met maar liefst 73 procent zullen stijgen ten opzichte van een jaar eerder.

Tesla won 5,5 procent. Tesla's fabriek in de buurt van Berlijn produceert nu 4.000 auto's per week, drie weken eerder dan gepland, volgens een rapport van Reuters.

Union Pacific sloot ruim 10 procent hoger, nadat het concern zei van plan te zijn om dit jaar een nieuwe CEO te benoemen, onder druk van het New Yorkse hedgefonds Soroban Capital Partners om CEO Lance Fritz te vervangen.

Warren Buffett's Berkshire Hathaway steeg licht. De investeerder heeft in het vierde kwartaal van 2022 lagere resultaten behaald als gevolg van negatieve wisselkoerseffecten. Operationeel behaalde Berkshire in 2022 wel een recordwinst, van bijna 31 miljard dollar.

AMC Entertainment steeg ruim 22 procent aan de vooravond van de kwartaalcijfers op dinsdag.

Twitter heeft afgelopen weekend nog eens 200 werknemers ontslagen, meldde The New York Times op basis van bronnen.

S&P 500 index 3.982,24 (+0,3%)

Dow Jones index 32.889,09 (+0,2%)

Nasdaq Composite 11.466,98 (+0,6%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag over de brede linie lager, maar de verliezen bleven beperkt.

Nikkei 225 27.404,95 (-0,1%)

Shanghai Composite 3.249,91 (-0,3%)

Hang Seng 19.834,54 (-0,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0583. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,0609.

USD/JPY Yen 136,29

EUR/USD Euro 1,0583

EUR/JPY Yen 144,24

MACRO-AGENDA:

00:50 Detailhandelsverkopen - Januari (Jap)

00:50 Industriële productie - Januari (Jap)

06:30 Omzet detailhandel - Januari (NL)

06:30 Producentenprijzen - Januari (NL)

06:30 Economisch maandbericht - Januari (NL)

08:45 Inflatie - Februari vlpg (Fra)

08:45 Producentenprijzen - Januari (Fra)

08:45 Consumentenbestedingen - Januari (Fra)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - December (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - Februari (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen CB - Februari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Bayer - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

22:00 AMC Entertainment - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 HP Inc. - Cijfers eerste kwartaal (VS)