Zoom rekent op groei Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Zoom Video Communications heeft in het vierde kwartaal van 2022 boven verwachting gepresteerd en rekent voor dit jaar op groei van de omzet. Uit de resultaten die maandag nabeurs verschenen, bleek dat de videovergaderdienst in het afgelopen kwartaal een nettoverlies heeft behaald van 104,1 miljoen dollar, of 0,36 dollar verlies per aandeel. De aangepaste winst kwam echter uit op 1,22 dollar per aandeel. Hier gingen door FactSet geraadpleegde analisten uit van 0,81 dollar per aandeel en rekende Zoom zelf op 0,75 tot 0,78 dollar. De omzet verbeterde in de verslagperiode op jaarbasis van 1,07 miljard naar 1,12 miljard dollar. Analisten voorspelden 1,1 miljard dollar, net als Zoom zelf. Outlook Voor het lopende eerste kwartaal rekent Zoom op een omzet van 1,08 tot 1,09 miljard dollar en een aangepaste winst per aandeel van 0,96 tot 0,98 dollar. Analisten voorspellen 1,12 miljoen dollar aan omzet en een aangepaste winst van 0,86 dollar per aandeel. Voor heel 2023 voorspelt Zoom een omzet van 4,46 tot 4,48 miljard dollar, wat groei zou betekenen ten opzichte van de jaaromzet van 4,39 miljard dollar in 2022. Analisten rekenen voor dit jaar op een omzet van 4,38 miljard dollar. De verwachte aangepaste winst per aandeel van 4,11 tot 4,18 dollar is ruim boven de 3,66 dollar die de markt verwacht, maar wel onder de 4,37 dollar in 2022. CEO Eric Yuan benadrukte in een toelichting de gezonde balans en operationele kasstroom van het bedrijf. In de nabeurshandel in New York noteerde het aandeel maandag 6 procent hoger. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.