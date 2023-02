Galapagos presenteert nieuwe data filgotinib bij colitis ulcerosa Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos zal nieuwe data presenteren op het jaarlijkse congres van de European Crohn's and Colitis Organization (ECCO) dat plaatsvindt van 1 tot en met 4 maart 2023. Dit meldde het farmabedrijf maandagavond. In een aantal abstracts zullen analyses uit het SELECTION-programma met filgotinib worden gepresenteerd, aldus Galapagos. "Deze omvatten nieuwe analyses van de langetermijn-uitbreidingsstudie die de veiligheid en werkzaamheid van filgotinib bij CU gedurende bijna vier jaar evalueert", aldus het bedrijf. Gegevens uit de SELECTIONLTE-studie toonden onder meer aan dat 200 milligram filgotinib tot ongeveer vier jaar symptomatische remissie behield. Het veiligheidsprofiel "was over het algemeen consistent met het veiligheidsprofiel uit eerdere SELECTION-studies, waarbij geen nieuwe veiligheidssignalen zijn waargenomen", aldus het bedrijf. Galapagos komt ook met een analyse "van het langdurig voordeel van filgotinib bij CU; een analyse die factoren onderzoekt die zijn geassocieerd met partial Mayo Clinic Score (pMCS) over time; en analyses van het effect van filgotinib op bloedarmoede bij CU-patiënten", zei het bedrijf maandag. Daarnaast zal Galapagos gegevens presenteren van vijf Fase 2/3-onderzoeken en twee langetermijn-uitbreidingsstudies van filgotinib "om meer inzicht te krijgen in het veiligheidsprofiel van filgotinib bij CU en reumatoïde artritis (RA)", aldus het bedrijf. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.