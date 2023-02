Wall Street sluit hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger geëindigd. De S&P 500 won 0,3 procent op 3.982,24 punten, de Dow Jones index steeg 0,2 procent op 32.889,09 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent in de plus op 11.466,98 punten. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een technische opleving na de dip op Wall Street voor het weekend. Vorige week bleek dat de inflatie in de Verenigde Staten hardnekkiger is dan verwacht, terwijl de Amerikaanse economie het goed blijft doen, wat de Federal Reserve de ruimte geeft om de rente te blijven verhogen. De PCE-inflatie was vrijdag een negatieve verrassing. Waar een kerninflatie van 4,4 procent werd verwacht in januari, liepen de kernprijzen met 4,7 procent op. Dit heeft "de hoop op een vervroegde rentepauze voorlopig de kop ingedrukt", volgens analist Salah Bouhmidi van IG. En dat betekent dat de Fed een nog agressiever rentebeleid kan gaan voeren. Op macro-economisch vlak werd bekend dat de nieuwe orders voor duurzame goederen in januari harder dan verwacht zijn gedaald. De orders namen met 4,5 procent af. De aanstaande woningverkopen stegen in januari met ruim 8 procent. De euro/dollar handelde maandagavond op 1,0609. WTI-olie werd bijna een procent goedkoper. Bedrijfsnieuws Seagen eindigde meer dan 10 procent hoger, nadat The Wall Street Journal meldde dat Pfizer in gesprek is met het biotechbedrijf over een overname van meer dan 30 miljard dollar. Pfizer daalde ruim 2 procent. Amerikaanse certificaten van Li Auto stegen licht, nadat de Chinese producent van elektrische auto's beter dan verwachte resultaten rapporteerde en zei dat het verwacht dat de leveringen in het eerste kwartaal met maar liefst 73 procent zullen stijgen ten opzichte van een jaar eerder. Tesla won 5,5 procent. Tesla's fabriek in de buurt van Berlijn produceert nu 4.000 auto's per week, drie weken eerder dan gepland, volgens een rapport van Reuters. Union Pacific sloot ruim 10 procent hoger, nadat het concern zei van plan te zijn om dit jaar een nieuwe CEO te benoemen, onder druk van het New Yorkse hedgefonds Soroban Capital Partners om CEO Lance Fritz te vervangen. Warren Buffett's Berkshire Hathaway steeg licht. De investeerder heeft in het vierde kwartaal van 2022 lagere resultaten behaald als gevolg van negatieve wisselkoerseffecten. Operationeel behaalde Berkshire in 2022 wel een recordwinst, van bijna 31 miljard dollar. AMC Entertainment steeg ruim 22 procent aan de vooravond van de kwartaalcijfers. Twitter heeft afgelopen weekend nog eens 200 werknemers ontslagen, meldde The New York Times op basis van bronnen. Bron: ABM Financial News

