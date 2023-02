Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag gedaald. Bij een settlement van 75,68 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,8 procent goedkoper. "De sombere stemming weerspiegelt de voortdurende opbouw van de ruwe voorraden week na week, ondanks verhalen over een krappe markt," aldus Manish Raj van Velandera Energy Partners. "Het is duidelijk dat de fysieke markt niet zo krap is als wordt gezegd." De enige keer dat de Amerikaanse olievoorraden, die dit jaar nog niet daalden, hoger stonden, was in 2016-2017, toen er een flink overschot was, en aan het begin van de coronapandemie, volgens Alex Kuptsikevich van FxPro. Het olieaanbod ligt momenteel ruim 15 procent hoger dan een jaar geleden. Raj wees ook op de veerkrachtige olieproductie in Rusland, waar elk vat dat geraakt werd door westerse sancties, zijn weg heeft gevonden naar kopers elders. "Daarom is het veelbesproken tekort nog niet ontstaan", aldus de marktkenner. Afgelopen weekend draaide Rusland de Druzhba-oliepijpleiding richting Polen dicht. Volgens analisten van ING levert deze pijpleiding zo'n 400.000 vaten per dag aan Europa. Volgens het grootste oliebedrijf in Polen zijn er vooralsnog geen problemen. Een ander punt voor de oliemarkten is de inflatie die nauwelijks lijkt af te koelen, wat er vermoedelijk toe leidt dat de Federal Reserve de rente verder zal verhogen. Dit creëert zorgen over de economie en geeft de dollar een impuls, wat negatief is voor grondstoffen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.