Lavide mag ING verwijderen als ENL-agent

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lavide Holding en Euroclear hebben overeenstemming bereikt over het verwijderen van ING Bank als ENL-agent. Dit meldde Lavide maandagavond. ING Bank zal uiterlijk 28 februari worden verwijderd als ENL-agent van Lavide, "óók nu er nog geen nieuwe ENL-agent is aangesteld", zei Lavide. De verwijdering van ING uit het systeem van Euroclear betekent dat Lavide geen dwangsommen hoeft te betalen. "Lavide heeft nu extra tijd om te trachten de geplande doorstart succesvol af te ronden", aldus het bedrijf. Euroclear zal de relatie met Lavide voortzetten, tenzij er geen zicht meer is op de benoeming van een nieuwe ENL-agent of als er een delisting bij Euronext Amsterdam plaatsvindt. Lavide zoekt in de tussentijd door naar nieuwe ENL-agent, maar zal in de tussentijd geen zogeheten corporate actions uitvoeren. Parallel aan de zoektocht naar een nieuwe ENL-agent, zal Euroclear in de komende tijd bestuderen of het Lavide een aanbieding kan doen om minimale agent-services te kunnen aanbieden. Beursbedrijf Euronext zal de handel onderbreken tot een ordentelijke afwikkeling van de handel weer kan worden gegarandeerd. Daarnaast meldde Lavide gesprekken te voeren met twee aandeelhouders over een nieuwe kredietfaciliteit ter waarde van 350.000 euro om de komende maanden te kunnen overbruggen. Deze gesprekken worden gevoerd met Kennie Capital BV van CEO Diede van den Ouden en Crazy Duck BV van belegger Martijn Kok. De voorwaarden van deze kredietfaciliteit zullen volgens Lavide op hoofdlijnen gelijk zijn aan eerdere overbruggingskredieten. Tevens worden er 700.000 opties toegekend met een uitoefenprijs van 0,50 euro per aandeel Lavide. Een overstap naar Euronext Growth Paris ligt op dit moment het meest voor de hand, zei Lavide. "Indien Euronext in het geval van Lavide besluit tot delisten vanwege het ontbreken van goedgekeurde jaarrekeningen door een OOB-accountant, zal Lavide effectief tot uiterlijk 13 oktober 2023 de tijd hebben om de doorstart verwezenlijkt te hebben.” Bron: ABM Financial News

