Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag in het groen geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 1,1 procent tot 462,58 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 1,1 procent op 15.381,43 punten. De Franse CAC 40 won 1,5 procent bij een stand van 7.295,55 punten. De Britse FTSE sloot 0,7 procent hoger op 7.935,11 punten.

Marktkenners wezen erop dat er sprake was van 'buying the dip' met beleggers die maandag op koopjesjacht gingen.

"De week is goed van start gegaan na de scherpe verkoopgolf van vorige week en de ergste wekelijkse daling dit jaar voor de Europese markten, waarbij enkele veerkrachtige winstcijfers en upgrades van brokers de winsten [maandag] ondersteunden", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Later in de week verschijnen inflatiedata uit de eurozone, die nauwlettend in de gaten worden gehouden vanwege de impact op het rentebeleid van de Europese Centrale Bank. Tegenvallende inflatiedata uit de VS zorgden vorige week nog voor aanzienlijke rentevrees.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat het consumentenvertrouwen in de eurozone in februari licht is verbeterd, terwijl de index voor het economisch sentiment juist iets daalde.

De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,0588. WTI-olie werd een half procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

In Amsterdam sloot PostNL ruim 8,5 procent lager, nadat het postbedrijf zei honderden banen te gaan schrappen als onderdeel van een reorganisatieplan. Er verdwijnen 200 tot 300 voltijdbanen bij het postbedrijf. Jefferies stelde bovendien dat PostNL een winstwaarschuwing afgaf voor 2023. Degroof Petercam zag voldoende reden om het aandeel op de verkooplijst te zetten. In Brussel daalde sectorgenoot Bpost een procent.

Shell profiteerde van een koopadvies van Goldman Sachs en won bijna 2 procent. BP won 1,5 procent.

Het Franse defensiebedrijf Thales is van plan om dit jaar 12.000 nieuwe werknemers aan te nemen, waardoor het totale personeelsbestand na natuurlijk verloop met ongeveer 4.000 zal toenemen. Het aandeel steeg licht.

In Parijs won Michelin bijna 3 procent na een koopaanbeveling van Goldman Sachs en ging AXA aan kop met een plus van circa 3,5 procent. Teleperformance was hekkensluiter, met een verlies van een half procent.

In Frankfurt ging Continental aan kop met een winst van ruim 3 procent, net voor Siemens Healthineers. De verliezen waren beperkt.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen duidelijk in het groen.