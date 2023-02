Stevige winst AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn maandag met winst gesloten. De AEX index steeg 1,4 procent tot 756,99 punten, terwijl de AMX een winst van 1,2 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 2,0 procent.

Het Damrak noteerde maandag hoger, ook al hebben sterke Amerikaanse macrodata en tegenvallende Amerikaanse inflatiecijfers de zorgen over het restrictieve beleid van de Federal Reserve verder aangewakkerd.

"Sterke economische cijfers en aanhoudend hoge inflatie zorgde afgelopen week voor een terugval in de koersen. Vooral de toegenomen angst voor hogere rentes lieten beleggers op de verkoopknoppen drukken. Vorige week maandag waarschuwde we op deze plek al voor wat afkoeling bij de AEX-index. Signalen van topvorming kregen we onder meer door het afketsen op de weerstand rond 772 punten in combinatie met negatieve divergentie in de RSI-indicator", zei analist Justin Blekemolen van online broker Lynx.

Beleggers moeten volgens de analist voorlopig even de kat uit de boom kijken. "Enkel en alleen als de weerstand op 772 [punten] gebroken wordt, kan de stijgende trend een vervolg krijgen. Het volgende opwaartse koersdoel ligt vervolgens rond de 810 punten", zei Blekemolen.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek maandag dat het Nederlands producentenvertrouwen in februari licht is gestegen. De vertrouwensindex steeg van 3,6 naar 3,7.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat het consumentenvertrouwen in de eurozone in februari licht is verbeterd. De vertrouwensindex steeg van -20,7 naar -19,0, wat in lijn was met de verwachting van economen. De index voor het economisch sentiment daalde van 99,8 in januari naar 99,7 in februari.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat de nieuwe orders voor duurzame goederen in januari harder dan verwacht zijn gedaald. De orders namen met 4,5 procent af.

Aanstaande woningverkopen in de VS zijn in januari op maandbasis gestegen met 8,1 procent, maar daalden op jaarbasis met 24,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0588. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0540 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0546 op de borden.

Olie noteerde maandag tot een half procent lager.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 23 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door IMCD met een winst van 3,9 procent. Het aandeel IMCD stond vrijdag onder druk na cijfers.

ASML steeg 2,6 procent, Besi won 2,7 procent, terwijl ASMI 2,2 procent hoger noteerde. ASML opent dinsdag de boeken. Heineken en Wolters Kluwer waren de enige dalers. Heineken verloor 0,3 procent, terwijl Wolters Kluwer 0,1 procent daalde.



Shell won 1,8 procent, nadat Goldman Sachs een koopadvies op het aandeel plakte.

In de AMX won Just Eat Takeaway 3,4 procent, AMG steeg 3,3 procent en OCI noteerde 0,6 procent lager.

PostNL gaf 8,5 procent prijs na cijfers. Er verdwijnen 200 tot 300 voltijdbanen bij het postbedrijf. Jefferies stelde bovendien dat PostNL een winstwaarschuwing afgaf voor 2023. Degroof Petercam zag voldoende reden om het aandeel op de verkooplijst te zetten.

In de AScX won CM.COM 4,7 procent, terwijl Azerion 1,0 procent daalde.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,5 procent hoger op 3.990,34 punten. De Dow Jones index steeg 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,8 procent in het groen.