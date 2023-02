'Verwachtingen Kendrion voor 2023 belangrijk' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Kendrion

(ABM FN-Dow Jones) Kendrion heeft in het vierde kwartaal van 2022 de resultaten zien aantrekken, maar de vooruitzichten voor 2023 zijn het belangrijkste aandachtspunt. Dit stelde analist Tijs Hollestelle van ING in aanloop naar de jaarcijfers van Kendrion op dinsdagochtend. ING mikt voor het vierde kwartaal op een omzet van 125,3 miljoen euro, goed voor een groei van 7,8 procent. Het EBITDA-resultaat komt vermoedelijk uit op 11,2 miljoen euro tegen 7,8 miljoen euro een jaar eerder, toen Kendrion nog 3,7 miljoen euro aan eenmalige posten had. Dat zou nu 1 miljoen euro zijn, denkt ING. Het genormaliseerde EBITDA-resultaat komt volgens ING zo uit op 12,2 miljoen euro met een marge van 9,7 procent. Dit was een jaar eerder respectievelijk 11,5 miljoen euro en 9,9 procent. Onder de streep rest een nettowinst van 1,9 miljoen euro tegen 0,2 miljoen euro een jaar eerder, denkt ING. De bank verwacht verder een stabiel dividend van 0,69 euro per aandeel. In de ramingen van ING wordt geen rekening gehouden met de eerder dit jaar aangekondigde voorziening van 58 miljoen euro die Kendrion neemt. ING mikt verder op een solvabiliteitsratio van 36 procent eind 2022, inclusief de getroffen voorziening. "We betwijfelen of Kendrion met een kwantitatieve outlook komt voor 2023, gezien het nog vroeg in het jaar is en er nog veel onzekerheden zijn", aldus Hollestelle. De industriële divisie deed het volgens ING zeer goed in 2022, maar de Automotive-tak heeft vermoedelijk opnieuw een tegenvallend jaar achter de rug. In 2023 zal de nieuwe Chinese faciliteit helpen om de productie op te voeren, maar dit zal pas aan het einde van het jaar bijdragen aan de resultaten, zo verwacht de analist. "Zicht op een herstel in Automotive in 2023 in combinatie met de verwachting dat de solide prestaties bij de industriële tak aanhouden, zou een welkome boodschap van Kendrion zijn", concludeerde Hollestelle. ING heeft een koopadvies op Kendrion met een koersdoel van 26,25 euro. Bron: ABM Financial News

