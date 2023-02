Resultaten Kendrion trekken aan

(ABM FN-Dow Jones) Kendrion heeft in het vierde kwartaal van 2022 de omzet en de EBITDA zien oplopen, maar de winst stond wel onder druk. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit de cijfers van de specialist in elektromagneten.

De omzet steeg afgelopen kwartaal op jaarbasis met 12 procent tot 129,6 miljoen euro. De genormaliseerde EBITDA steeg met 4 procent naar 12,0 miljoen euro met een bijbehorende marge van 9,3 procent. De marge lag in het vierde kwartaal van 2021 nog op 10 procent.

ING mikte voor het vierde kwartaal op een omzet van 125,3 miljoen euro, goed voor een groei van 7,8 procent. Het genormaliseerde EBITDA-resultaat zou volgens ING zijn uitgekomen op 12,2 miljoen euro met een marge van 9,7 procent.

De genormaliseerde nettowinst voor amortisatie daalde van 4,1 miljoen naar 2,7 miljoen euro, een min van 34 procent. Het gerapporteerde nettoresultaat daalde zelfs van een minieme winst naar een verlies van 59,1 miljoen euro.

De kasstroom was volgens Kendrion in het vierde kwartaal sterk met 16,7 miljoen euro tegen 9,8 miljoen euro een jaar eerder, dankzij een daling van het werkkapitaal.

In heel 2022 steeg de omzet met 12 procent naar 519,3 miljoen euro, wat een genormaliseerde EBITDA opleverde van 57,4 miljoen euro, 3 procent meer dan in 2021. De marge daalde van 12,0 naar 11,1 procent. De winst steeg met 5 procent naar 21,7 miljoen euro.

Kendrion wil een dividend voorstellen van 0,72 euro per aandeel. Dit is hoger dan de 0,69 euro per aandeel een jaar eerder. ING had over 2022 een stabiel dividend voorzien.

Outlook

Kendrion verwacht dat het huidige economische klimaat in de eerste jaarhelft blijft aanhouden, met de kans op betere omstandigheden in de tweede jaarhelft als de Chinese economie profiteert van het einde van het coronabeleid.

Kendrion liet bovendien weten dat de nieuwe Chinese faciliteit bijna af is, waarna de productie nog in de eerste jaarhelft kan plaatsvinden. Kendrion investeerde tientallen miljoenen euro's in de fabriek en in andere middelen om de productie te verhogen. In een toelichting op de cijfers zegt CEO Joep van Beurden tegenover ABM Financial News dat de investeringspiek inmiddels achter de rug is.

"We zullen nog wat kosten maken om de faciliteit in China volledig operationeel te maken, maar de grootste investeringen zijn achter de rug", aldus de topman.

Van Beurden verwacht dat de bouw van de fabriek volgende maand klaar is. "Daarna kunnen we starten met de verhuizing. In mei of juni zijn we dan volledig ingetrokken, net op tijd om volledig te kunnen profiteren van het voorziene herstel in China."

De topman houdt evenwel ook rekening met een scenario, waarin de Chinese economie niet zo voorspoedig herstelt. "Als de afgelopen jaren ons iets hebben geleerd, dan is het dat er altijd verrassingen kunnen zijn", aldus Van Beurden, ook wijzend op de inval van Rusland in Oekraïne. "Dus we houden er rekening mee dat het ook anders kan lopen."

De topman erkent dat er nog werk aan de winkel is om de doelstellingen voor 2025 te halen, maar zegt er vertrouwen in te hebben dat zij wel worden behaald. "We zetten vol in op de energietransitie en de markt voor elektrische auto's zal naar verwachting jaarlijks flink groeien. In combinatie met onze gestegen productiecapaciteit en de nieuwe fabriek in China, zijn we positief gestemd."

Het bedrijf zegt op schema te liggen met de doelstellingen voor 2025. Kendrion mikt onder meer op een autonome groei van 5 procent tussen 2019 en 2025 en een EBITDA van minstens 15 procent in 2025. Het rendement op investeringen moet 25 procent zijn over twee jaar. Afgelopen jaar was dit rendement 15,6 procent, net als in 2021.

Het aandeel Kendrion daalde dinsdagochtend met 2,3 procent.

Update: om koersreactie en toelichting CEO toe te voegen.