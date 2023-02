KBC Securities geeft koopadvies voor Aedifica Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN) KBC Securities heeft het advies voor Aedifica verhoogd van Accumuleren naar Kopen, terwijl het koersdoel iets werd verlaagd van 104 naar 101 euro. Dit bleek maandag uit een rapport van analisten van KBC. Na de resultaten van de zorgvastgoedinvesteerder besloot KBC het waarderingsmodel van Aedifica opnieuw te bekijken. Naar verwachting wordt er voor 150 miljoen euro aan activa gedesinvesteerd. En volgens KBC is er ruimte om noodlijdende activa over te nemen, ondanks de stijgende rente. Voor 2023 verwacht Aedifica een EPRA-winst van 200 miljoen euro of 5,03 euro per aandeel. Exclusief een eenmalige winst van 6,1 miljoen euro zou dit neerkomen op 4,88 euro per aandeel. Bron: ABM Financial News

