Europese beurzen hoger rond middaguur

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag rond het middaguur hoger, ook al hebben sterke Amerikaanse macrocijfers vorige week de zorgen over een agressiever rentebeleid van de Federal Reserve verder aangewakkerd. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 1,1 procent tot 462,83 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,5 procent op 15.430,87 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,5 procent op 7.297,66 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,8 procent hoger op 7.941,86 punten. Vorige week bleek dat de inflatie in de VS hardnekkiger is dan verwacht, terwijl de Amerikaanse economie het goed blijft doen, wat de Fed de ruimte geeft om de rente te blijven verhogen. "De markt vertelt ons dat we voorzichtig moeten zijn, met een Fed die de inflatie moet bedwingen en de economie pijn moet doen om dat te realiseren", aldus analist Mike Edwards van Weiss Multi-Strategy Advisers. Op macro-economisch vlak werd bekend dat het consumentenvertrouwen in de eurozone in februari licht is verbeterd, terwijl de index voor het economisch sentiment juist iets daalde. De euro/dollar noteerde op 1,0555. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0540 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0546 op de borden. Olie werd maandag 0,1 procent goedkoper. Bedrijfsnieuws In Amsterdam noteerde PostNL 8,2 procent lager, nadat het postbedrijf zei honderden banen te gaan schrappen als onderdeel van een reorganisatieplan. Er verdwijnen 200 tot 300 voltijdbanen bij het postbedrijf. Jefferies stelde bovendien dat PostNL een winstwaarschuwing afgaf voor 2023. Degroof Petercam zag voldoende reden om het aandeel op de verkooplijst te zetten. In Brussel daalde sectorgenoot Bpost 3,3 procent. Shell profiteert van een koopadvies van Goldman Sachs en stijgt 2,0 procent.

Het Franse defensiebedrijf Thales is van plan om dit jaar 12.000 nieuwe werknemers aan te nemen, waardoor het totale personeelsbestand na natuurlijk verloop met ongeveer 4.000 zal toenemen. Het aandeel noteerde rond het middaguur 0,4 procent hoger. In Parijs won Michelin 2,8 procent na een koopaanbeveling van Goldman Sachs. Orange was de enige daler en verloor 0,4 procent. In Frankfurt ging Adidas aan kop met een winst van 2,8 procent, Deutsche Bank won 2,6 procent, terwijl Porsche 3,2 procent lager noteerde. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,5 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index sloot vrijdag 1,1 procent lager op 3.970,04 punten. De Dow Jones index eindigde 1,0 procent in het rood op 32.816,92 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 1,7 procent tot 11.394,94 punten. Bron: ABM Financial News

