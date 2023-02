Flinke winst AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend overtuigend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,5 procent op 757,45 punten.

Daarmee herstelden de beurzen van de verliezen op vrijdag, toen beter dan verwachte macrocijfers en een hoge inflatie in de VS de aandelenmarkten onder druk zetten. De data zorgden voor een verschuiving in de verwachtingen voor het aantal renteverhogingen door de Federal Reserve, zo merkten analisten van SEB op.

De Amerikaanse kernprijzen stegen in januari met 4,7 procent, tegen 4,6 procent in december, zo bleek op vrijdag. Economen hadden echter gerekend op een kerninflatie van 4,4 procent.

"De inflatie beweegt de verkeerde kant op", zei Mohamed El-Erian, economisch hoofdadviseur bij Allianz, op Twitter. "Dit is verontrustend nieuws voor de economie, het levensonderhoud en de markten".

"Onlangs waren beleggers in een gevoel van veiligheid gesust door de afnemende angst voor de rente, maar nu is de eerder genoemde negatieve factor met volle kracht teruggekeerd", zo merkte marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland op. "Nu maken marktdeelnemers zich zorgen over een lange periode van hoge rentes."

De laatste inflatiecijfers hebben volgens IG de hoop op een vervroegde rentepauze voorlopig de kop ingedrukt. Het rentebeleid kan nog agressiever worden, verwacht Bouhmidi. "De combinatie van verdere kleine renteverhogingen en een periode van aanhoudend hoge rente is voor beleggers niet goed."

De markt rekent volgens SEB inmiddels op een piekrente in de VS van 5,4 procent in juli of september en schat de kans op een renteverhoging van nog eens 25 basispunten tegen het einde van het jaar in op krap 50 procent.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0554. De olieprijzen stegen met circa een half procent tot 76,70 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won IMCD 2,8 procent en Prosus 2,6 procent. Het aandeel IMCD stond vrijdag onder druk na cijfers.



Shell won 2,0 procent, nadat Goldman Sachs een koopadvies op het aandeel plakte. Alleen Wolters Kluwer daalde met 0,5 procent. Sectorgenoot RELX hield met een plus van 0,3 procent de winst beperkt.

In de AMX won OCI 2,7 procent en AMG en Just Eat stegen tot 2,2 procent. PostNL gaf daarentegen 8,1 procent prijs na cijfers. Er verdwijnen 200 tot 300 voltijdbanen bij het postbedrijf. Jefferies stelde bovendien dat PostNL een winstwaarschuwing afgaf voor 2023. Degroof Petercam zag voldoende reden om het aandeel op de verkooplijst te zetten.

Pharming won onder de kleinere aandelen 2,1 procent. Azerion verloor 3,7 procent.