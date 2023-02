ING verhoogt koersdoel Aalberts Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aalberts Industries

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft maandag het koersdoel voor Aalberts verhoogd van 35,00 naar 44,50 euro bij handhaving van het Houden advies. Analist Tijs Hollestelle merkte op dat Aalberts vorige week solide jaarcijfers overlegde, hoewel er wat verwarring was over de impact van zowel 35 miljoen euro aan positieve en 25 miljoen euro aan negatieve eenmalige posten. Desondanks waren de onderliggende prestaties solide, oordeelde de analist. In vorige ramingen hield Hollestelle rekening met een recessie dit jaar voor de belangrijkste eindmarkten, waaronder Europa en de VS. "Dit scenario lijkt ons nu te agressief. Zo zal de halfgeleidertak van Aalberts bijvoorbeeld blijven groeien in 2023", aldus de analist. ING blijft wel "zeer terughoudend" over de divisie gericht op duurzame gebouwen, nu de groeivooruitzichten van de mondiale bouwmarkt te lijden hebben onder de hoge rentes. De bank verhoogde de ramingen voor 2023 significant. Zo gingen de taxaties voor de EBITA dit jaar met 22 procent omhoog tot 466 miljoen euro, terwijl die voor de winst per aandeel met 25 procent omhooggingen. Het aandeel Aalberts steeg maandag met 1,3 procent tot 46,77 euro. Bron: ABM Financial News

