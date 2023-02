Goldman plakt koopadvies op Shell Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft het advies voor Shell verhoogd van Neutraal naar Kopen en het koersdoel ging van 35,00 naar 40,00 euro, nadat het aandeel is achtergebleven op die van sectorgenoten sinds begin van het vierde kwartaal van 2022. Dit bleek maandag uit een sectorrapport van de Amerikaanse zakenbank. Volgens de Amerikaanse zakenbank biedt Shell de meest aantrekkelijke combinatie van bezittingen, met een leidende positie in LNG en marketing, en een sterke aanwezigheid in chemicals. Er is volgens Goldman ook significant opwaarts potentieel in zowel de diepwateractiviteiten van Shell als met LNG. En de sterke balans biedt mogelijk ruimte voor Shell om met het dividend richting de bovenkant van de payout ratio van 30 tot 40 procent te gaan, aldus Goldman. "We beschouwen de waardering van Shell als aantrekkelijk", aldus de analisten. Het aandeel Shell stijgt maandag 2,2 procent naar 28,92 euro. Bron: ABM Financial News

