NX Filtration schakelt Ekopak in Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NX Filtration

(ABM FN-Dow Jones) NX Filtration heeft Ekopak ingeschakeld voor de levering van een waterbehandelingsinstallatie voor de nieuwe fabriek van NX in het Nederlandse Hengelo. Dit maakte het in Brussel genoteerde Ekopak maandag bekend, zonder financiële details te noemen. De nieuwe fabriek van NX zal productiecapaciteit fors vergroten. Om het productieproces van de fabriek optimaal te verduurzamen heeft NX Filtration gekozen voor het gebruik van circulair water via een waterbehandelingsinstallatie van Ekopak. "We zijn blij met deze samenwerking met NX Filtration, we zijn beide actief in de ‘watermarkt’ en streven beide naar hetzelfde doel, namelijk de vernieuwing en verduurzaming van de watermarkt", aldus CEO Pieter Loose van Ekopak in een toelichting. De nieuwe fabriek van NX Filtration moet operationeel zijn in de eerste helft van 2024. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.