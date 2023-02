Degroof Petercam zet PostNL op verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ANPFoto

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft maandag na de jaarcijfers het advies voor PostNL verlaagd van Houden naar Reduceren met een onveranderd koersdoel van 1,65 euro. De combinatie van lagere pakketvolumes vanwege een onzekere consumentenmarkt, een toename van de autonome kosten en overcapaciteit die prijsverhogingen moeilijk maken, leidden tot tegenvallende operationele resultaten, zo stelde analist Frank Claassen. Claassen zag het aandeel PostNL in de afgelopen weken boven het koersdoel van Degroof stijgen. "Zelfs als we kijken naar onze ramingen voor 2024, die met 25 procent omlaag moeten, komen we niet tot een hoger koersdoel", aldus de analist. Nu analisten hun taxaties stevig gaan verlagen, zal het volgens Claassen moeilijk worden om het huidige koersniveau vast te houden. Om die reden werd het aandeel op de verkooplijst geplaatst. Het aandeel PostNL koerste maandag 9,8 procent lager op 1,64 euro. Bron: ABM Financial News

