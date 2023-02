ABN AMRO lost obligatie af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft een obligatie met een totale waarde van 1,5 miljard dollar afgelost. Dit maakte de bank maandag bekend. Het gaat om de zogeheten Callable Resettable Dated Subordinated Notes met een looptijd tot en met 27 maart 2028. De handel in de obligaties wordt op 23 maart dit jaar opgeschort. Bron: ABM Financial News

