RBC verlaagt koersdoel Galapagos

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) RBC heeft maandag het koersdoel voor Galapagos verlaagd van 53,00 naar 43,00 dollar met een onveranderd Houden advies. RBC deed dit, nadat Galapagos vorige week met cijfers kwam. Een risico is volgens RBC dat de commercialisatie van filgotinib meer tijd vergt en gepaard gaat met meer concurrentie. Ook wijst RBC op strenge regelgeving voor bijvoorbeeld behandelingen voor reuma. Ook zou corona voor vertragingen kunnen blijven zorgen bij de klinische studies die worden uitgevoerd. Het aandeel Galapagos sloot vrijdag op de Amerikaanse Nasdaq 3,7 procent lager op 38,19 dollar. Bron: ABM Financial News

