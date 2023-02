Hogere opening AEX voorzien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong circa een half procent in het groen. Op vrijdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 1,2 procent lager op 746,41 punten. Beleggers zijn hun verwachtingen voor het aantal renteverhogingen door de Federal Reserve vermoedelijk aan het bijstellen, na de sterke macrocijfers vanuit de VS op vrijdag. Het sentiment op de beurzen stond vrijdag nog flink onder druk, na diverse cijfers die erop wijzen dat de inflatie in de VS hardnekkiger blijkt dan verwacht, terwijl de Amerikaanse economie veerkrachtig blijft. Dit houdt de deur open voor agressievere maatregelen van de Fed om de prijsdruk te verminderen. De Amerikaanse kernprijzen stegen in januari met 4,7 procent, tegen 4,6 procent in december, zo bleek op vrijdag. Economen hadden echter gerekend op een kerninflatie van 4,4 procent. "De inflatie beweegt de verkeerde kant op", zei Mohamed El-Erian, economisch hoofdadviseur bij Allianz, op Twitter. "Dit is verontrustend nieuws voor de economie, het levensonderhoud en de markten". "De combinatie van een behoorlijke inkomensgroei, stijgende uitgaven en een robuuste inflatie betekent dat renteverhogingen in maart en mei zeer waarschijnlijk zijn en we moeten accepteren dat een verdere [rente]verhoging in juni waarschijnlijk is", schreven analisten van ING. "Tijdens de rally in januari, leek het erop dat we de cyclus van renteverhogingen zonder kleerscheuren voor de reële economie zouden doorkomen", aldus CIO Mike Edwards van Weiss Multi-Strategy Advisers. "Maar deze gedachte lijkt met de dag niet realistisch meer." "De markt is zich opnieuw aan het kalibreren en is zich ervan bewust dat het pad richting prijsstabiliteit hobbelig zal zijn", aldus analisten van LPL Financial. "De markt is terughoudend met een Fed die de inflatie omlaag moet krijgen en daarmee de economie schaadt." De olieprijs is vrijdag gestegen. Bij een settlement van 76,32 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim een procent duurder. Op weekbasis werd een vat WTI iets goedkoper. De olieprijs krijgt momenteel steun door de verwachte productieverlaging in Rusland en een toenemende vraag vanuit China, volgens marktkenners. Rusland verlaagt de productie vanaf maart met 500.000 vaten per dag. Dat kan de prijzen een impuls geven, volgens Commerzbank. In de Aziatische handel vanochtend koersten de olieprijzen circa een half procent lager op krap 76 dollar. De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0541. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,0552. Bedrijfsnieuws PostNL is van plan om 200 tot 300 voltijdbanen te schrappen als onderdeel van een reorganisatieplan. De maatregelen moeten extra jaarlijkse kostenbesparingen opleveren van circa 25 miljoen euro in 2024 en vanaf 2025 jaarlijks circa 30 miljoen euro. Jefferies merkte bovendien op dat het postbedrijf een winstwaarschuwing afgaf voor 2023. Berenberg verlaagde maandag het koersdoel voor Nedap van 67,00 naar 64,00 euro met een onveranderd Houden advies. Slotstanden Wall Street De S&P 500 verloor vrijdag 1,1 procent op 3.970,04 punten, de Dow Jones index daalde 1,0 procent op 32.816,92 punten en de Nasdaq sloot 1,7 procent lager op 11.394,94 punten. Bron: ABM Financial News

