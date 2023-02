'PostNL geeft winstwaarschuwing af' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft een winstwaarschuwing afgegeven voor 2023. Dit stelde analist David Kerstens van Jefferies maandag. Kerstens merkte op dat de EBIT in het afgelopen vierde kwartaal 5 procent hoger uitviel dan waar de consensus op mikte, maar dat de nieuwe outlook voor 2023 circa 43 procent onder de consensus uitvalt, mede door de hogere kosten en het verlies van marktaandeel in Pakketten. Kerstens wees onder meer op de 9,5 procent hogere lonen en de verwachting dat de pakketvolumes met enkele procenten dalen en de briefpostvolumes met 8 tot 10 procent. Wel vallen de pensioenkosten 75 miljoen euro lager uit, maar daar hield de consensus volgens Jefferies al rekening mee. Ook is in de outlook een reservering van 20 miljoen euro meegenomen, vanwege het schrappen van 200 tot 300 voltijdbanen. In heel 2022 viel de EBIT 73 procent lager uit dan een jaar eerder op 84 miljoen euro. Kerstens merkte op dat PostNL in de eerste instantie nog mikte op 210 tot 240 miljoen euro, voordat deze outlook werd verlaagd. Jefferies heeft een Houden advies op PostNL met een koersdoel van 1,70 euro. Het aandeel sloot vrijdag op 1,82 euro. Bron: ABM Financial News

