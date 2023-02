Europese beurzen openen naar verwachting verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een verdeelde opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 8 punten voor de Duitse DAX en een plus van 6 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 29 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag in het rood geëindigd.

"Na een positief begin van de dag doken de Europese markten in het rood en sloten zo een negatieve week teleurstellend af, na een sterker dan verwachte Amerikaanse PCE-kerninflatie, die zowel de Amerikaanse dollar als de rente deed stijgen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Donderdag werd al bekend dat de inflatie in de eurozone ook niet hard afkoelt. Vrijdag waarschuwde Joachim Nagel van de Duitse Bundesbank dat de ECB de rente stevig moet blijven verhogen, aangezien de inflatie niet snel genoeg daalt.

Op macro-economisch vlak was er vrijdag ook aandacht voor Duitse bbp-cijfers. De grootste economie van de eurozone kromp in de laatste drie maanden van 2022 op kwartaalbasis met 0,4 procent. Eerder werd nog uitgegaan van een krimp van 0,2 procent. Op jaarbasis was wel sprake van groei, maar die werd wel neerwaarts bijgesteld.

"Een technische recessie is in de maak", oordeelde econoom Carsten Brzeski van ING.

De Duitse tienjarige bund liep op naar 2,54 procent.

Bedrijfsnieuws

Bankaandelen als Deutsche Bank, Société Générale en ING verloren 1 tot 1,5 procent aan waarde. Energiereuzen Shell en BP stegen rond een half procent.

IMCD heeft in 2022 een hogere EBITA behaald, conform de outlook van het bedrijf, dankzij een omzet die met tientallen procenten is gestegen. IMCD gaf vrijdag geen concrete outlook voor 2023 af. Het aandeel verloor in Amsterdam toch 2,5 procent, omdat de groei scherper vertraagde dan verwacht.

In Frankfurt ging Linde aan kop, met een winst van 2 procent en steeg Deutsche Boerse circa een procent. Verder waren de winsten vrij bescheiden.

BASF was hekkensluiter in de DAX na het openen van de boeken. In 2022 daalden de resultaten van de Duitse chemiereus flink. Onder de streep schreef het bedrijf rode cijfers. Het aandeel daalde 8 procent.

Verder stonden halfgeleideraandelen onder druk. Infineon daalde 3,5 procent en STMicroelectronics 1,5 procent in Parijs. ASML verloor ruim 2,5 procent in Amsterdam.

Saint Gobain ging aan kop in de CAC 40, met een plus van bijna 5 procent. Luxemerken LVMH en Kering daalden gemiddeld 4 procent. Betaalbedrijf Worldline verloor bijna 4 procent. Concurrent Adyen daalde 4,5 procent in Amsterdam.

Euro STOXX 50 4.197,19 (-1,4%)

STOXX Europe 600 457,70 (-1,0%)

DAX 15.209,74 (-1,7%)

CAC 40 7.187,27 (-1,8%)

FTSE 100 7.878,66 (-0,4%)

SMI 11.181,77 (-0,6%)

AEX 746,41 (-1,2%)

BEL 20 3.859,50 (-0,8%)

FTSE MIB 26.986,35 (-1,0%)

IBEX 35 9.201,50 (-0,3%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Maandag gaan de Amerikaanse beurzen een gemengde opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag in het rood geëindigd aan het eind van de slechtste week voor de S&P 500 in 2023.

De meeste aandacht ging vrijdag uit naar de voor de Federal Reserve zo belangrijke PCE-inflatie. De Amerikaanse kernprijzen stegen in januari met 4,7 procent, tegen 4,6 procent in december. Economen hadden echter gerekend op een inflatie van 4,4 procent.

"De inflatie beweegt de verkeerde kant op", zei Mohamed El-Erian op Twitter. "Dit is verontrustend nieuws voor de economie, het levensonderhoud en de markten".

"De combinatie van een behoorlijke inkomensgroei, stijgende uitgaven en een robuuste inflatie betekent dat renteverhogingen in maart en mei zeer waarschijnlijk zijn en we moeten accepteren dat een verdere [rente]verhoging in juni waarschijnlijk is", schreven analisten van ING.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 3,96 procent. De tweejarige rente die de Fed nauwlettend in de gaten houdt, liep op naar 4,81 procent.

Vrijdag werd ook bekend dat de persoonlijke inkomens in de VS in januari zijn gestegen met 0,6 procent, waar een stijging van 1,2 procent was voorzien. De consumentenbestedingen stegen vorige maand met 1,8 procent, wat beter was dan de toename met 1,4 procent die werd voorzien.

Het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan is in februari nog iets hoger uitgekomen dan eerder verwacht. Bovendien lag de inflatieverwachting iets lager dan eerder uit een voorlopige raming bleek.

De nieuwe woningverkopen in de VS zijn in januari met 7,2 procent gestegen op maandbasis en met ruim 19 procent op jaarbasis.

WTI-olie werd vrijdag een procent duurder op ruim 76 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Adobe verloor 7,5 procent. Volgens persbureau Bloomberg wil de Amerikaanse justitie de 20 miljard dollar tellende overname van Figma door Adobe blokkeren.

Autodesk daalde 13 procent, nadat de winstoutlook voor het eerste kwartaal onder de verwachting van analisten uitkwam.

Beyond Meat won ruim 10 procent, nadat de maker van plantaardige vleesalternatieven het verlies in het afgelopen kwartaal wist te verkleinen.

Boeing sloot vrijdag bijna 5 procent lager. De Amerikaanse vliegtuigbouwer zal voorlopig geen 787 Dreamliners leveren, nadat het de FAA heeft laten weten dat het bezig is met een aanvullende analyse van een onderdeel.

Block won ruim 4 procent. Het bedrijf voor mobiele betalingen verwacht 2023 af te sluiten met een groei van de aangepaste EBITDA.

S&P 500 index 3.970,04 (-1,1%)

Dow Jones index 32.816,92 (-1,0%)

Nasdaq Composite 11.394,94 (-1,7%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden over de brede linie lager.

Nikkei 225 27.414,10 (-0,1%)

Shanghai Composite 3.256,80 (-0,3%)

Hang Seng 19.876,92 (-0,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0541. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,0552.

USD/JPY Yen 136,35

EUR/USD Euro 1,0541

EUR/JPY Yen 143,72

MACRO-AGENDA:

06:30 Producentenvertrouwen - Februari (NL)

10:00 Geldhoeveelheid - Januari (eur)

11:00 Consumentenvertrouwen - Februari def. (eur)

14:30 Orders duurzame goederen - Januari (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - Januari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 PostNL - Cijfers vierde kwartaal

13:00 Target - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Zoom Video Communications - Cijfers vierde kwartaal (VS)