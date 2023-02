Valuta: opwaartse beweging euro versus yuan

(ABM FN-Dow Jones) De koers van de euro versus de Chinese yuan zal het grootste deel van 2023 vermoedelijk opwaarts blijven bewegen. Dit is de verwachting van valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst.



"De depreciatie van de yuan blijft een van de beste en efficiëntste manieren om de economie te stimuleren, met name in een context van een trage wereldhandel", verklaart de valuta-expert.



Derks wijst erop dat de meeste Chinese provincies voor 2023 een groeidoelstelling van 5 procent of meer ambiëren.



"Dit zal een uitdaging zijn om te halen, vooral omdat lokale overheden nog steeds fiscale beperkingen hebben. Een grote golf van aflopende financieringen, zwakte op de vastgoedmarkt en Covid-schulden beperken hun bestedingsmogelijkheden. Daarom is het waarschijnlijk dat investeringen in infrastructuur in 2023 vertragen", verwacht Derks.



De valutaspecialist van iBanFirst rekent op verdere fiscale en monetaire stimulering in China.



"Wij verwachten dat de People's Bank of China de rente in het tweede kwartaal zal verlagen en dat de autoriteiten hun strategie van een zwakke munt zullen voortzetten", aldus Derks.



Ten opzichte van een jaar geleden is de euro ten opzichte van de yuan met bijna 4 procent gestegen, tot een huidige koers van 7,3798.

Bron: ABM Financial News