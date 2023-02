Valuta: Britse pond toont veerkracht

(ABM FN-Dow Jones) De veerkracht van het Britse pond is verrassend, zeker gezien de negativiteit over de economie in het Verenigd Koninkrijk. Dit stelt valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst.



"De year-to-date-performance van de euro/pond koers is met +0,30 procent verwaarloosbaar, terwijl wij zeer negatief zijn over de Britse economie dit jaar", aldus Derks, die erop wijst dat de Britse munt "kan worden losgekoppeld van de macro-economische trend."



Derks blijft rekening houden met een zwakke economische ontwikkeling in het VK, waarbij de hogere kapitaalkosten een belangrijke factor spelen.



"In het Verenigd Koninkrijk moeten in 2023 ongeveer 2 miljoen hypotheken worden geherfinancierd. In de VK wordt traditioneel een groter deel van de hypotheek tegen een variabele rente gefinancierd dan in Europa. De hypotheekrente was gemiddeld ongeveer 2,5 procent en de nieuwe herfinancieringsrente is inmiddels ongeveer 6 procent. Hierdoor gaat een groter deel van het besteedbaar inkomen naar de rentebetalingen op de hypotheek en daalt het beschikbare inkomen voor consumptie", aldus de valutakenner.



Daar komt de negatieve structurele impact van Brexit nog bij, aldus Derks.



"Dit betekent dat het waarschijnlijk nog erger wordt", volgens de marktkenner, hoewel dit hoeft te betekenen "dat het Britse pond dit jaar in een vrije val komt."



Derks houdt rekening met een "conservatief" koersdoel van 0,90 voor de euro/pond koers.



"Dat is niet slecht gezien de economische nachtmerrie die het VK te wachten staat", aldus de marktkenner.

Bron: ABM Financial News