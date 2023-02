Nog een drukke week in verschiet Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers gaan een drukke week tegemoet, hoewel het cijferseizoen al weer richting zijn einde begint te lopen. In Nederland opent PostNL maandag de boeken. Dinsdag volgen Azerion, Kendrion en ASM International. Die laatste kwam medio januari al met een positieve omzetwaarschuwing. De aandacht zal bij ASMI daarom nog meer uitgaan naar de outlook. Verder komt Allfunds dinsdag met cijfers. Afgelopen week bleek dat Euronext het Spaanse bedrijf met een notering aan het Amsterdamse Damrak wellicht wil overnemen. Woensdag komen de jaarcijfers van Just Eat Takeaway. De maaltijdbezorger kwam al met een deel van de cijfers. Donderdag is het de beurt aan Universal Music Group en Hydratec en vrijdag staan Corbion en CTP op de agenda. In Brussel is het maandag druk met de cijfers van CFE en het afgesplitste DEME, terwijl dinsdag grootaandeelhouder Ackermans & van Haaren volgt. Dinsdag komt verder Recticel nog met cijfers, terwijl woensdag Ontex en Bekaert op de agenda staan. Donderdag is een belangrijke dag met de indexzwaargewichten ArgenX en AB InBev die de boeken openen. Ook Banimmo komt met cijfers. Vrijdag volgen tot slot Elia, Roularta en Smartphoto. Internationaal is het cijferseizoen inmiddels wel grotendeels achter de rug. Enkele opvallende namen zijn Zoom Video Communications op maandag, Bayer en HP op dinsdag en Merck en Broadcom op donderdag. Verder zijn Lufthansa en Zalando vrijdag nog aan de beurt. Macro De macro-economische agenda is voor komende week goed gevuld. Op woensdag en vrijdag staan de inkoopmanagersindexen geagendeerd. De voorlopige cijfers lieten herstel zien in zowel de VS als Europa, met de hoogste indexstanden in 8 tot 9 maanden. Verder zijn er volgende week verschillende inflatiecijfers in bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland en de eurozone. Afgelopen vrijdag bleek de Amerikaanse PCE-inflatie onverwacht gestegen. Dat wakkerde de vrees aan dat de Federal Reserve de rente meer en langer zal verhogen, aldus marktanalist Bas van Geffen van Rabobank. Bron: ABM Financial News

